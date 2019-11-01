Стало известно о госпитализированных с нервным срывом солдатах в Забайкалье

В госпиталь военной части в Забайкалье, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев, с нервным срывом попали семеро солдат из Югры. Об этом сообщается в Telegram-канале Ura.ru.

По информации издания, один из госпитализированных военнослужащих напуган до такой степени, что не может говорить. В Комитете солдатских матерей ХМАО добиваются разрешения выехать в военную часть и собирают на это деньги.

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Официального подтверждения от Минобороны пока нет, уточняет издание.

25 октября Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым был убит командир роты. После содеянного солдат сразу сдался спецназу. В Минобороны заявили, что у солдата мог произойти нервный срыв из-за проблем, не связанных со службой. Его арестовали, и он заявил, что не сожалеет о содеянном. Друзья собрали для его отца 220 тысяч рублей, а петицию с требованием освободить срочника подписали более 12 тысяч человек.

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