Отец устроившего бойню солдата рассказал о психическом состоянии сына

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Отец устроившего бойню в военной части в поселке Горный в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова Салим рассказал о встрече с сыном в следственном изоляторе (СИЗО). Видеозапись опубликована в Telegram-канале Life Shot.

Салим Шамсутдинов сказал, что сын спрашивал его о домашних делах. Он добавил, что у Рамиля изменился взгляд, и теперь он обдумывает и взвешивает каждое слово перед тем, как его произнести.

Мужчина отмел версию психического расстройства у своего сына, пояснив, что не заметил в Рамиле никаких отклонений или изменений в его поведении.

25 октября рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев в войсковой части в Забайкалье, первым был убит командир роты. После содеянного солдат сдался группе антитеррора. В Минобороны заявили, что у него мог произойти нервный срыв из-за проблем, не связанных со службой; по данным источника «Ленты.ру», Шамсутдинов решился на преступление после издевательств старослужащих. Его арестовали, и он заявил, что не сожалеет о содеянном. Друзья собрали для его отца 220 тысяч рублей, а петицию с требованием освободить Шамсутдинова подписали более 12 тысяч человек.

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