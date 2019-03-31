Российский солдат-срочник ушел в лес и покончил с собой

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Тело 18-летнего солдата-срочника из Магнитогорска Станислава Куземы нашли в лесу около воинской части под Уссурийском (Приморский край). Военный следственный отдел проводит проверку по факту случившегося, сообщает Znak.com.

По предварительным данным, юноша покончил с собой, передает ТАСС.

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Ковалев отметил, что пропажу молодого человека обнаружили 30 марта. «Рано утром после подъема юноши не оказалось в казарме. Его стали искать и нашли уже умершим в лесу недалеко от воинской части с признаками суицида», — рассказал он.

Омбудсмен подчеркнул, что будет добиваться возбуждения уголовного дела в отношении офицеров части, которые это допустили.

Znak.com добавляет, что Кузему призвали в армию в ноябре 2018 года сразу после школы. Воспитывался в благополучной семье.

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