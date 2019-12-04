Названа предварительная причина смерти российского солдата на второй день службы

Острая коронарная недостаточность названа как предварительная причина смерти 19-летнего жителя Ставрополя Владимира Кялова, который скончался на второй день службы в воинской части Белгорода. Об этом белгородскому сайту Go31 рассказала мать погибшего.

Она уточнила, что им выдали справку о смерти сына. Точную причину его кончины установит судмедэкспертиза, ее результаты будут готовы минимум через месяц.

3 декабря тело Кялова доставили в Ставрополь. 4 декабря пройдут похороны.

Портал уточняет, что юноша проходил службу в белгородском учебном центре Воздушно-космических сил (ВКС) воинской части 20925.

Солдат-срочник Владимир Кялов прибыл в Белгород и разместился в казарме 28 ноября. Утром 29 ноября он умер во время занятий на турниках. Семье сообщили, что молодому человеку стало плохо, и прибывшие на место врачи не смогли его спасти. Родители погибшего рассказывали, что сын писал им из армии и говорил, что в первый же день его пытались заставить мыть туалеты, но он категорически отказался. Ночью, за несколько часов до смерти, он сообщил, что у него возник конфликт, и его выводили на разговор, с кем именно — не уточнялось.

Военный следственный отдел Следственного комитета по Воронежскому гарнизону начал проверку.

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