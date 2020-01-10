Отец расстрелявшего сослуживцев солдата рассказал о ночных избиениях в части

Салимжан Шамсутдинов, отец расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, со слов сына рассказал о ночных избиениях вдали от видеокамер. Интервью с ним публикует «Радио Свобода».

По словам Шамсутдинова, солдат отводили туда, где не были установлены видеокамеры — в туалет и коридор. Там они подвергались как словесным оскорблениям, так и избиениям. Мужчина подчеркнул, что командиры заставляли рядовых не спать по ночам.

«Подъем, отбой, нужно это или не нужно, какие-то костюмы химзащиты, бегать в них, прыгать. У них же, наверное, должен быть какой-то график обучения? Чтобы не издеваться, а учить действительно, как правильно и быстро одевать костюм химзащиты, для этого должно быть днем время выделено», — говорит Шамсутдинов.

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Кроме того, он уточнил, что всего потерпевшими по делу о дедовщине проходит восемь сослуживцев Шамсутдинова. В издевательствах над открывшим стрельбу солдатом подозревается его сослуживец, рядовой Рустам Мухатов. «Сначала говорили, что офицер, но, видимо, офицеров там каким-то образом… не знаю, в отношении них мы вообще никакой информации не имеем, в отношении офицеров», — предположил отец Шамсутдинова.

25 октября 2019 года рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев и командира роты при смене караула и сдался группе антитеррора. В Минобороны заявили, что инцидент мог произойти из-за нервного срыва у Шамсутдинова по причинам, не связанным со службой. Источник «Ленты.ру» сообщал, что солдат пошел на преступление из-за издевательств над ним старослужащих.

В декабре прошлого года стало известно о полутюремных порядках в казарме, о которых рассказал Шамсутдинов. По его словам, у него и других солдат отбирали деньги, а один из офицеров не давал Шамсутдинову спать и выгонял его на плац делать физические упражнения каждый раз, когда солдат засыпал. Иногда заниматься приходилось в костюме химзащиты.

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