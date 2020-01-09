Устроивший бойню рядовой Шамсутдинов написал открытое письмо и попросил прощения

Расстрелявший сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов написал открытое письмо, в котором рассказал о причинах бойни и попросил прощения у семей погибших. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Я сожалею о том, что не смог сдержаться и пошел на крайний шаг, но у меня не было другого выхода. Терпеть и дальше над собой издевательства я не мог», — написал он.

Также он отметил, что не уклонялся от призыва и планировал в дальнейшем связать свою жизнь с Вооруженными силами, но «не ожидал попасть в такой ад, бежать из которого некуда и жаловаться некому». В какой-то момент, объясняет Шамсутдинов, у него сработал инстинкт самосохранения, и он «сорвался».