Устроивший бойню солдат рассказал про полутюремные порядки в воинской части

Устроивший бойню в воинской части в Забайкалье солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов рассказал об условиях в армии. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщает URA.RU со ссылкой на адвоката Руслана Нагиева.

По его словам, он поговорил со своим подзащитным и тот рассказал, что у него и других молодых солдат забирали деньги, заставляли мыть туалеты вне наряда. Кроме того, Шамсутдинов рассказал, что в казарме в воинской части были установлены полутюремные порядки. Один из офицеров издевался над ним незадолго до расстрела, не давая спать. Если солдат засыпал, то его выгоняли на плац и заставляли делать физические упражнения. Иногда и в костюме химзащиты.

Адвокат пояснил, что за трое суток Рамиль спал не больше четырех часов, а за два часа до расстрела все для него было как в тумане, и ему сложно воспринимать реальность происходящего.

Нагиев добавил, что сейчас Шамсутдинов и еще несколько солдат признаны потерпевшими по возбужденному уголовному делу о нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.

12 декабря сообщалось, что члены Комитета солдатских матерей разошлись в оценках Шамсутдинова: глава комитета Флера Салиховская не согласилась с коллегой, правозащитницей и номинантом на Нобелевскую премию мира Эллой Поляковой, которая назвала военнослужащего героем.

25 октября рядовой Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым погиб командир роты. Сообщалось, что рядовой сразу сдался группе антитеррора, а на допросе сказал, что не жалеет о содеянном. В Минобороны заявили, что инцидент мог произойти из-за нервного срыва у Шамсутдинова по причинам, не связанным со службой. При этом источник «Ленты.ру» сообщил, что солдат пошел на преступление из-за издевательств над ним старослужащих.

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