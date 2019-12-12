Солдатские матери разошлись в оценках «геройства» рядового Шамсутдинова

Солдатские матери разошлись в оценках устроившего бойню солдата Рамиля Шамсутдинова: глава комитета Флера Салиховская не согласилась с коллегой, правозащитницей и номинантом на Нобелевскую премию мира Эллой Поляковой, которая назвала военнослужащего героем. Об этом Салиховская заявила Telegram-каналу издания «Подъем».

«Так можно говорить обо всех, кто стреляет на улице, в школах, в детских садах. Это не геройство. Он был бы героем, если бы пошел и командиру написал рапорт или в военную прокуратуру», — заявила глава организации, подчеркнув, что у председательницы комитета солдатский матерей в Санкт-Петербурге Поляковой просто «никто не служил».

«Она не знает, что это такое. (...) Я одна воспитывала двух мальчишек», — заключила Салиховская.

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Вместе с тем, по мнению Поляковой, Шамсутдинов «ценой своей жизни заявил о проблемах с дедовщиной в армии, поэтому он и герой нашего времени». «Ему ведь всю жизнь с этим жить», — сказала она в беседе с Ura.ru.

25 октября рядовой Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым погиб командир роты. Сообщалось, что рядовой сразу сдался группе антитеррора, а на допросе сказал, что не жалеет о содеянном. В Минобороны заявили, что причиной произошедшего мог стать нервный срыв у Шамсутдинова по причинам, не связанным со службой. При этом источник «Ленты.ру» сообщил, что тот пошел на преступление из-за издевательств над ним старослужащих.

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