Раскрыты подробности первого разговора устроившего бойню солдата с отцом

Отец расстрелявшего сослуживцев в военной части в Забайкалье солдата Рамиля Шамсутдинова Салим рассказал о том, как прошла его первая встреча с сыном в следственном изоляторе (СИЗО). Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщает издание URA.RU.

По словам Салима, при встрече сын долго молчал и смотрел на него, прежде чем что-то сказать. После этого он спросил отца, почему он оказался в СИЗО и врал ли Салим об армии.

Отец Рамиля пояснил, что не смог ответить сыну и объяснить, как тот попал в такой «гадюшник». Он всегда рассказывал Рамилю о том, что в России хорошая армия и служить должен каждый, а также о том, что офицеры считают солдат практически за сыновей.

25 октября рядовой Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым погиб командир роты. Сообщалось, что рядовой сразу сдался группе антитеррора, а на допросе заявил, что не жалеет о содеянном. В Минобороны заявили, что причиной произошедшего мог стать нервный срыв у Шамсутдинова по причинам, не связанным со службой. При этом источник «Ленты.ру» рассказал, что тот пошел на преступление из-за издевательств над ним старослужащих.

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