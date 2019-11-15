Минобороны заявило об отсутствии в армии «примеров мужеложства»

В российской армии никогда не было «примеров мужеложства». Об этом «Новой газете» заявил референт Главного военно-политического управления Минобороны Рустем Клупов.

Так он прокомментировал расстрел в воинской части Забайкалья восьмерых человек. По словам Клупова, угрозы изнасилования рядового Рамиля Шамсутдинова со стороны старослужащих имели переносное значение — матерное слово, обозначающее половое сношение в грубой форме, использовалось как синоним к слову «наказать», заверил военный.

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По словам Клупова, статистика не свидетельствует о наличии сексуальных домогательств и практики однополых связей в вооруженных силах. «Это, мягко говоря, не приветствуется, а жестко выражаясь, презирается и может стать поводом для серьезных неуставных отношений к гомосексуалисту. (...) В Российской армии нет примеров мужеложства — это традиция, проверенная годами», — подчеркнул он.

6 ноября сообщилась, что Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев из-за угрозы его «опустить». Все должно было произойти после караула. «Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют», — рассказал подозреваемый.

Массовое убийство в воинской части поселка Горный произошло 25 октября. Рядовой Рамиль Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым был убит командир роты. При этом сообщалось, что рядовой сразу сдался группе антитеррора, а на допросе сказал, что не жалеет о содеянном. В Минобороны заявили, что причиной произошедшего мог стать нервный срыв у Шамсутдинова, не связанный со службой. Источник «Ленты.ру» в свою очередь рассказал, что тот пошел на преступление из-за издевательств.

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