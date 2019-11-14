Раскрыта сумма собранных в поддержку рядового Шамсутдинова денег

Россияне собрали около 700 тысяч рублей в поддержку Рамиля Шамсутдинова, который в воинской части в Забайкалье расстрелял своих сослуживцев. Об этом сообщил его отец Салим, пишет издание Ura.ru.

По словам Шамсутдинова-старшего, собранные средства он потратит на две поездки в Читу и одну в Москву для встречи с адвокатом. Мужчина пояснил, что из-за своего состояния здоровья он не может ездить один, поэтому часть денег уйдет на сопровождающих.

Кроме того, отец хочет собрать сыну посылку со сладостями к Новому году.

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О том, что россияне начали сбор средств для Шамсутдинова, стало известно 28 октября. Организатор сбора средств уточнял, что деньги необходимы отцу солдата Салиму Шамсутдинову, чтобы он смог съездить в Забайкалье и поговорить с командованием части «с глазу на глаз». Сообщалось, что средства также пойдут на адвоката для арестованного.

Массовое убийство в забайкальской войсковой части произошло 25 октября. Рядовой Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым был убит командир роты. При этом сообщалось, что рядовой сразу сдался группе антитеррора, а на допросе заявил, что не жалеет о содеянном. В Минобороны заявили, что причиной произошедшего мог стать нервный срыв у Шамсутдинова, не связанный со службой. При этом источник «Ленты.ру» рассказал, что тот пошел на преступление из-за издевательств над ним со стороны старослужащих.

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