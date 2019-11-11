Родным пострадавших при расстреле в части в Забайкалье запретили говорить со СМИ

Родственникам солдат, пострадавших в результате расстрела в военной части в Забайкалье, запретили общаться с журналистами. Об этом сообщили в организации «Комитет-совет солдатских матерей России», передает URA.RU в понедельник, 11 ноября.

Родственникам запрещено «передавать любую информацию СМИ», заявили в организации. В то же время Минобороны обеспечило раненых «всем необходимым с медицинской стороны и закрыло все их потребности», добавили там. По сведениям комитета, родители пострадавших получили по 300 тысяч рублей на проживание рядом с Центром нейрохирургии имени Бурденко, где находятся раненые.

Массовое убийство в забайкальской войсковой части произошло 25 октября. Рядовой Рамиль Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым был убит командир роты. Два человека получили ранения. При этом сообщалось, что солдат сразу сдался группе антитеррора, а на допросе заявил, что не жалеет о содеянном. В Минобороны заявили, что причиной произошедшего мог стать нервный срыв у Шамсутдинова, не связанный со службой. При этом источник «Ленты.ру» рассказал, что солдат пошел на преступление из-за издевательств над ним со стороны старослужащих.

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