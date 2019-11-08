Брат рядового Шамсутдинова усомнился в угрозах изнасилования

Отца и брата Рамиля Шамсутдинова, застрелившего восьмерых сослуживцев в одной из воинских частей Забайкалья солдата-срочника, допросили следователи. Об этом родственники Шамсутдинова сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК.

По словам Салима и Рияна Шамсутдиновых, их спрашивали о детстве Рамиля Шамстудинова, его болезнях и личных отношениях, «как он жил, чем занимался, круг общения».

При этом следователи не задавали им вопросов о том, что могло подтолкнуть члена их семьи к расстрелу сослуживцев. «Хочу сказать, что одни положительные моменты, никто ничего плохого о нем не сказал и не мог сказать, потому что ничего не было такого, чтобы его можно было осудить за его жизнь», — объяснил отец Шамсутдинова.

Материалы по теме «Он решил, что проще отслужить» В российскую армию берут людей с больной психикой. Бойня в Забайкалье может повториться

Как добавил Риян Шамсутдинов, угроз сексуального насилия в отношении его брата в части не было. По словам брата, сослуживцы пытались опустить Рамиля в унитаз головой. «Там были другие моменты совсем. Да, очень сильно беспокоился за свое мужское честь и достоинство. Он не хотел быть поломанным», — отметил он.

Массовое убийство в забайкальской войсковой части произошло 25 октября. Рядовой Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым был убит командир роты. При этом сообщалось, что рядовой сразу сдался группе антитеррора, а на допросе заявил, что не жалеет о содеянном. В Минобороны заявили, что причиной произошедшего мог стать нервный срыв у Шамсутдинова, не связанный со службой. При этом источник «Ленты.ру» рассказал, что тот пошел на преступление из-за издевательств над ним со стороны старослужащих.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!