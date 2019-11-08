Минобороны ответило на сообщение о смерти пострадавшего в бойне в Забайкалье

Информация СМИ о смерти одного из двух военнослужащих, раненных во время стрельбы в Забайкальском крае, Евгения Графова не соответствует действительности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Министерстве обороны России.

«В настоящее время состояние обоих военнослужащих стабильное. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме», — уточнили в ведомстве.

О смерти Графова ранее 8 ноября сообщил Telegram-канал «112». По его данным, несмотря на многочисленные операции, солдата не удалось спасти. Позже эту информацию опровергла сестра Графова Елена. При этом она не стала уточнять, когда последний раз семья получала сообщения о его состоянии.

25 октября в одной из воинских частей в Забайкальском крае произошло массовое убийство. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов при смене караула открыл огонь по сослуживцам, убив восьмерых и ранив двоих. На допросе рядовой заявил, что не жалеет о случившемся, а среди причин назвал угрозы офицеров его «опустить». В Минобороны его слова назвали ложью.

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