Минобороны прокомментировало сообщения о причинах бойни в Забайкалье

В Минобороны России посчитали ложью сообщения о том, что причиной расстрела солдат в части в Забайкалье солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым стала угроза насилия. Об этом в среду, 6 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе военного ведомства.

«Распространенная одним из телеграм-каналов информация, описывающая языком клише 90-х годов прошлого века порядки, якобы существовавшие в воинской части в Забайкалье, — является абсолютной ложью», — говорится в сообщении.

В министерстве также заявили, что «опубликованные интернет-ресурсом цитаты на тюремном жаргоне с упоминанием наиболее грязных аспектов внутрикамерных отношений заключенных, которые якобы могли существовать среди военнослужащих воинской части, —не первая попытка исказить реальную картину обстановки, предшествующую трагедии». «Цель информационного вброса — очередная попытка оказать влияние на ход расследования тяжкого преступления», — добавили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что ведомство оказывает максимальное содействие правоохранительным органам в установлении всех причин и обстоятельств происшествия.

Ранее 6 ноября издание Baza сообщило, что Шамсутдинов назвал причиной устроенной им бойни в части в Забайкалье угрозы насилием со стороны старослужащих и офицеров и неуставные отношения. Во время смены караула он убил восьмерых и ранил двоих сослуживцев. После этого он сразу сдался группе спецназа. Изначально солдат заявлял, что не жалеет о своих действиях

Отец Рамиля Салим Шамсутдинов позже заявил, что его сына «довели» до такого состояния. Он добавил, что после встречи с Рамилем в следственном изоляторе (СИЗО) не заметил в нем психологических изменений за исключением того, что у сына изменился взгляд и он взвешивает слова, прежде, чем что-то произнести. Адвокат солдата Саид-Магомед Чапанов позже сообщил, что тот дает правдивые показания и раскаялся.

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