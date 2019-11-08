Умер раненный в бойне в Забайкалье солдат

В Москве скончался один из пострадавших после бойни в войсковой части в Забайкальском крае солдат. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Погибшим, по информации «112», оказался 19-летний Евгений Графов. Врачи военного госпиталя оценивали его состояние как крайне тяжелое. Несмотря на многочисленные операции, спасти его не удалось. В столицу из Читы его доставили 28 октября.

Таким образом, число погибших в результате бойни в войсковой части в Забайкальском крае возросло до девяти человек.

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Массовое убийство в забайкальской войсковой части произошло 25 октября. Рядовой Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам при смене караула. На месте погибли восемь человек, еще двое были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Рядовой сразу сдался группе антитеррора, а на допросе заявил, что не жалеет о содеянном. Позднее он дал показания и заявил, что расстрелял своих сослуживцев в войсковой части в Забайкалье из-за угрозы его «опустить».

В Минобороны заявили, что причиной произошедшего мог стать нервный срыв у Шамсутдинова, не связанный со службой. При этом источник «Ленты.ру» рассказал, что тот пошел на преступление из-за издевательств над ним со стороны старослужащих.

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