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Опровергнута смерть пострадавшего в забайкальской бойне солдата

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Информация о смерти раненого после бойни в войсковой части в Забайкальском крае 19-летнего солдата Евгения Графова не соответствует действительности. Об этом сообщила его сестра Елена, пишет Telegram-канал «Подъем».

В то же время Графова не стала уточнять, когда в последний раз семья получала информацию о его состоянии. По данным «Подъема», молодой человек находится в реанимации в тяжелом состоянии.

О смерти Графова ранее, 8 октября, сообщил Telegram-канал «112». По его данным, несмотря на многочисленные операции, спасти его не удалось.

Массовое убийство в войсковой части в Забайкальском крае произошло 25 октября. Рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам при смене караула. На месте погибли восемь человек, еще двое были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Солдат сразу сдался группе антитеррора. На допросе он заявил, что не жалеет о содеянном, а среди причин называет угрозы офицеров его «опустить».

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