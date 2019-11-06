Отец рядового Шамсутдинова назвал причину бойни

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев в войсковой части в Забайкалье из-за неуставных отношений. Об этом рассказал его отец Салим Шамсутдинов после их встречи в СИЗО, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По его словам, устроить стрельбу солдата вынудили постоянные длительные издевательства. «Довели его до такого состояния», — сказал Шамсутдинов-старший. Мужчина выразил надежду, что его сына приговорят не более чем к 15 годам тюрьмы, и он «выйдет оттуда молодым».

Отец рядового Шамсутдинова рассказал, что сын удивился его приезду в Читу из Тюменской области, так как семья живет на одну пенсию. «На поездку скинулись друзья и родственники», — объяснил он.

Ранее Салим Шамстудинов рассказал, что сын спрашивал его о домашних делах. Он отметил, что у задержанного изменился взгляд, он обдумывает и взвешивает каждое слово перед тем, как его произнести.

Инцидент в воинской части в Забайкалье произошел 25 октября. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым был убит командир роты. Рядовой сразу сдался группе антитеррора, а на допросе заявил, что не жалеет о содеянном.

Сразу после произошедшего в Минобороны заявили, что у Шамсутдинова мог произойти нервный срыв из-за личных проблем, не связанных со службой. При этом источник «Ленты.ру» рассказал, что солдат решился на преступление из-за издевательств старослужащих.

Петицию с требованием освободить Шамсутдинова подписали больше 12 тысяч человек, друзья солдата собрали для его отца 220 тысяч рублей.

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