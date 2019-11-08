Комитет солдатских матерей не пустили в воинскую часть в Забайкалье

Председатель комитета солдатских матерей Читы Валентина Мордова заявила, что вопреки договоренностям не смогла попасть в военную часть в поселке Горном в Забайкалье, где 25 октября произошло массовое убийство. Об этом сообщает 72.ru.

«31 октября с командиром части договорились, что мы приедем к ним и посмотрим условия службы, но на следующий день нам отказали в визите», — рассказала Мордова.

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Она уточнила, что их не пускают в связи с секретным статусом части.

Рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам при смене караула. На месте погибли восемь человек, еще двое были госпитализированы в тяжелом состоянии. 6 ноября адвокат солдата-срочника сказал, что его подопечный раскаивается в содеянном.

В Минобороны заявляли, что у Шамсутдинова мог произойти нервный срыв из-за личных проблем. Между тем источник «Ленты.ру» сообщил, что тот пошел на преступление из-за издевательств над ним со стороны старослужащих.

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