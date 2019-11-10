После бойни в воинской части Забайкалья не нашли «забитых» солдат

В воинской части Забайкальского края, где рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых своих сослуживцев, нет забитых и изможденных солдат. Об этом после посещения части заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Я сам являюсь кадровым офицером, я командовал личным составом, я знаю, как выглядят солдаты, которые чем-то напуганы, забиты и изнеможены <...> Я там этого не увидел», — сказал Шерин, отметив, что к его приезду в части бы не успели подготовиться.

Материалы по теме «Он решил, что проще отслужить» В российскую армию берут людей с больной психикой. Бойня в Забайкалье может повториться

Ранее в ноябре председатель комитета солдатских матерей Читы Валентина Мордова сообщила, что ей отказали в посещении воинской части, где произошла бойня. По ее словам, запрет на вход связан с секретным статусом объекта.

6 ноября издание Baza со ссылкой на показания Шамсутдинова сообщило, что тот расстрелял своих сослуживцев из-за угрозы его «опустить». Все должно было произойти после караула. «Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют», — рассказал подозреваемый.

Массовое убийство в воинской части поселка Горный произошло 25 октября. Рядовой Рамиль Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым был убит командир роты. При этом сообщалось, что рядовой сразу сдался группе антитеррора, а на допросе заявил, что не жалеет о содеянном. В Минобороны заявили, что причиной произошедшего мог стать нервный срыв у Шамсутдинова, не связанный со службой. Источник «Ленты.ру» в свою очередь рассказал, что тот пошел на преступление из-за издевательств над ним со стороны старослужащих.