Россия
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Мировая экономика приготовилась к кризису
Спящего мужчину похоронили заживо на стройке
Ушедший в отставку президент Боливии покинул страну
Трамп пообещал опубликовать стенограмму самого первого разговора с Зеленским
Россия получит доступ в созданные на деньги США биолаборатории
Подсчитана стоимость добычи нефти в России
Израиль передал задержанного россиянина США
Убивший аспирантку доцент СПбГУ рассказал о содержании в СИЗО
Пересмотрен ход эволюции в истории Земли
Новости партнеров

Раскрыты подробности жизни убитых в Забайкалье солдат

Перейти в «Мою Ленту»

Близкие восьмерых военнослужащих, которых убил в воинской части в Забайкалье солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, рассказали подробности о жизни погибших изданию «Коммерсант».

Сержант Роман Ковалев на службе работал помощником начальника подразделения немедленного реагирования. Это был его третий контракт, в будущем он планировал продолжить военную карьеру. Был старшим из двоих братьев в семье, также у него остались жена и трехлетняя дочь.

Старший лейтенант Данил Пьянков отправился в Читу по распределению. До этого учился в кадетском корпусе, в Нахимовском военно-морском училище и в Военно-морском инженерном институте в Санкт-Петербурге. Происходил из многодетной семьи, также был женат.

Командир дежурной смены капитан Владимир Евсеев закончил Военную академию ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в Серпухове. У него остались жена и трехлетняя дочь. По словам вдовы Евсеева, он не мог быть причастен к возможным издевательствам над Шамсутдиновым, так как не работал с личным составом.

Солдат-срочник Егор Богомолов должен был демобилизоваться через несколько недель. После этого собирался устроиться пограничником в Оренбургской области, откуда он приехал. Был единственным ребенком у матери, увлекался хоккеем. Перед службой в армии окончил политехнический колледж.

Анатолий Куропов из Алтайского края был третьим из пятерых детей в семье. До службы в армии также учился в колледже. Должен был демобилизоваться в ближайшие дни. Незадолго до смерти Куропова от тяжелой болезни умерла его сестра.

Рядовой Андрей Покотило также должен был уволиться в запас в течение двух недель. Перед армией окончил техникум.

Оператор по техническим средствам охраны рядовой Артем Никишин должен был демобилизоваться на следующий день.

Командир группы реагирования ефрейтор Алексей Андреев скончался в госпитале от полученных ранений. Дома его ждали родители и невеста.

Массовое убийство в забайкальской войсковой части произошло 25 октября. Рядовой Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым был убит командир роты. При этом сообщалось, что рядовой сразу сдался группе антитеррора, а на допросе заявил, что не жалеет о содеянном. В Минобороны заявили, что причиной произошедшего мог стать нервный срыв у Шамсутдинова, не связанный со службой. При этом источник «Ленты.ру» рассказал, что тот пошел на преступление из-за издевательств над ним со стороны старослужащих.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Заступившие в последний караул
Родным пострадавших при расстреле в части в Забайкалье запретили говорить со СМИ
Брат рядового Шамсутдинова усомнился в угрозах изнасилования
Другие материалы рубрики
Россия00:0111 ноября

«Насилие вдруг стало нормой»

Почему россиянок вынуждают становиться убийцами вместо того, чтобы защитить их
01:02Сегодня

В Госдуме оценили заявление США о поставках оружия «против русских» на Украину

20:3611 ноября

Путин обсудил с Меркель судьбу Украины

20:3111 ноября

Названо число уволившихся из онкоцентра Блохина после скандала врачей

Россия00:0310 ноября

«Граждане жили с фигой в кармане»

Советские люди хотели свободы и научились прятаться от власти. Как им это удалось?
20:2611 ноября

Названы опасные последствия резкого потепления в России

19:4311 ноября

Россиянин разочаровался в сделанном не в Альпах шоколаде и подал в суд

19:3811 ноября

Стало известно о психозе выпавшей из окна с детьми москвички

Россия00:02 7 ноября

«На глазах умирает единственный сын, а мне говорят смириться»

Почему россияне боятся попасть в больницу сильнее, чем умереть?
19:1711 ноября

Годами истязавшую приемных детей на камеру семейную пару арестовали в Москве

18:5011 ноября

На пивзаводе «Балтика» в Петербурге произошел взрыв

18:3911 ноября

Появились подробности смерти российского контрактника

Россия
Раскрыты подробности жизни убитых в Забайкалье солдат
«Насилие вдруг стало нормой»
Почему россиянок вынуждают становиться убийцами вместо того, чтобы защитить их
В Госдуме оценили заявление США о поставках оружия «против русских» на Украину
«Стакан заменяет глоток свободы»
 
Путин обсудил с Меркель судьбу Украины
«Граждане жили с фигой в кармане»
Советские люди хотели свободы и научились прятаться от власти. Как им это удалось?
Названо число уволившихся из онкоцентра Блохина после скандала врачей
Все материалы
Мир
Израиль передал задержанного россиянина США
Эво МоралесСамый боливийский лидер
Моралес любил жевать коку, быть президентом и дружить с Россией. Почему он потерял власть?
Мексика предоставила убежище подавшему в отставку президенту Боливии
«Мы были людьми второго сорта, теперь — третьего»
Трущобы, наркотики и контейнеры с трупами. Как живет самый криминальный город Африки
Убившего аспирантку историка заподозрили в связях с французскими элитами
Эво МоралесПрезидент Боливии ушел в отставку
Эво Моралес правил 14 лет. Его обвинили в подтасовке итогов выборов
Трамп обрадовался отставке президента Боливии
Все материалы
Бывший СССР
Сотрудников украинского Нацбанка задержали по подозрению в хищениях
Высадка десанта на остров Сааремаа«Красной армии пришлось вжиматься в землю»
Эти острова стали ключом к освобождению Прибалтики от нацистов. Сражение за них шло месяц
Украина назвала условие прекращения «войны за Крым»
Экстремисты из Народного фронта Молдавии преградили путь военной технике, идущей на парад. 1989 год«Было страшно всем»
30 лет назад руководство СССР закрыло глаза на беспорядки в Молдавии. Это привело к войне
Украинцы высоко оценили Лукашенко
Тролли специального назначения
Русские боты атаковали солдат НАТО в Прибалтике. Они запугивают военных и их семьи
В ДНР приготовились к появлению украинских силовиков
Все материалы
Экономика
Подсчитана стоимость добычи нефти в России
Земля — крестьянам!
Земельная реформа раскалывает Украину. Почему ее результат никто не может предсказать?
«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»
Владимир Черников«Что первично — яйцо или курица?»
Гендиректор «Ингосстрах-Жизнь» о значимости дизайна в бизнесе
Стали известны причины работы судна «Газпрома» на США
День раздора
Россияне хотят перейти на четырехдневку. Чем они готовы пожертвовать?
Российский олигарх обеспечил деньгами целую область
Все материалы
Силовые структуры
Убивший аспирантку доцент СПбГУ рассказал о содержании в СИЗО
Олег Соколов в роли Наполеона во время реконструкции боя за Малоярославец (2007)«Женщины, вино и лошади — это его девиз»
Российский историк расчленил студентку-любовницу. Он сознался во всем и заплакал в суде
Россиян задержали за угрозы убийством судье Мосгорсуда
Олег СоколовПреподаватель СПбГУ убил и расчленил аспирантку
Его поймали при попытке утопить пакет с женскими руками
Бывший глава ЦСКА пытался сбежать из здания СКР ради расстрела
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Появилось видео из квартиры подозреваемого в убийстве историка Соколова
Все материалы
Наука и техника
Пересмотрен ход эволюции в истории Земли
Дневник пехотинца Гитлера
Как развлекались и что видели солдаты вермахта в перерывах между боями
Названо главное преимущество АК-12 перед АК-74
«Красные и белые не примирятся никогда»
Гражданская война кончилась сто лет назад. Почему она до сих пор разделяет Россию?
Илон Маск запустил еще 60 спутников для глобального интернета
Звездные буржуи
Люди начали покорять космос, но сделали его только хуже: Outer Worlds
Россия получит замену легендарной СВД
Все материалы
Спорт
Брат Нурмагомедова заговорил после поражения в дебютном бою в UFC
«Мы играли, как настоящие победители»
«Ливерпуль» разделался с «Сити», «Лестер» снова победил — главные события тура АПЛ
«Ювентус» решил судьбу обматерившего тренера и сбежавшего со стадиона Роналду
Верона ван де Лер«Между гимнастикой и порно нет большой разницы»
Она соперничала с Хоркиной, но бросила спорт и стала звездой фильмов для взрослых
Гол «Ливерпуля» в ворота «Манчестер Сити» признан лучшим в туре АПЛ
Фото: Забит Магомедшарипов (слева)Непобедимый дракон
На UFC в Москве проиграло рекордное число россиян. Но Магомедшарипов спас шоу
Назван лучший сейв 12-го тура АПЛ
Все материалы
Культура
Бекмамбетов пришел в гости к Кодзиме и был высмеян
Родина забудет
Этот фильм шел во всех кинотеатрах России. Его не спасли от провала даже Машков и Петров
Пита Доэрти задержали в Париже второй раз за 48 часов
Инес Рамирес и Орландо«Выпив стакан спирта, она взрезала себе живот»
Как женщина сама сделала себе кесарево сечение, осталась жива и спасла ребенка
Шнуров назвал своего главного соперника и раскрыл секрет успеха «Ленинграда»
«Мне было интересно сыграть абсолютное зло»
Паника, ужасы и люди-монстры: в прокат выходит продолжение культового «Сияния»
Умер режиссер фильма «Фарт»
Все материалы
Интернет и СМИ
Туфли покойного деда лишили парня шанса получить работу
Юрий Дудь«Многие хвастаются своим богатством и сходят с ума»
Они помогают создавать из обычных людей кумиров. Кто стоит за самыми популярными блогерами
Малышева ответила на слухи о появлении в нетрезвом виде
Остановите планету
Эти фотографы показали, как человечество по кускам собирает загубленный им мир
Соловьев похвастался популярностью у девушек при весе в 160 килограммов
«Мне очень нужны были деньги»
Школьниц принуждали сниматься в порно. На них заработали миллионы, а потом опозорили
Участницу «Голоса» затравили за рукопожатие со Шнуровым
Все материалы
Ценности
Невесту затравили из-за желания купить дешевое свадебное платье
То, что скрыто
Когда-то лицо прикрывали только при болезни и на войне. Почему носить маску стало модно?
Ким Кардашьян влезла в разговор сестры с репортером и попала на видео
circa 1925: Guests clustered in a doorway watch as Mustafa Kemal Ataturk, President of the Turkish Republic, dances with his adopted daughter at her wedding. The gesture demonstrated both his policy of Westernisation and Satisation (a deliberate Anti-Islamic line). (Photo by Hulton Archive/Getty Images)«Рожденный стать султаном»
Женщины, алкоголь и гигантская яхта: роскошная жизнь Ататюрка
Дизайнера обругали за пальто Меган Маркл в День памяти павших солдат
РианнаСоблазн свободы
Кто придумал сжимать женскую грудь бельем и почему женщины так хотят от него избавиться
Зеленский и его жена попали на обложку Vogue
Все материалы
Путешествия
Пассажир самолета закинул грязные ноги на соседнее кресло и смутил попутчицу
«Здесь белый турист — полубог или даже полудьявол»
Россиянин решил обойти пешком остров Занзибар. Что из этого вышло
На вершине российской горы обнаружили записку почти 30-летней давности
«Раскрепощенные женщины переодеваются прямо на улице»
Еще один курорт заманивает россиян системой «все включено». На этот раз — китайский Хайнань
В Крым задумали пустить еще один поезд
Партнерский материал
За медом и вином
Искупаться в пивном чане, побывать на средневековом курорте: чем заняться в Словении
Названы способы уместить все необходимое в ручную кладь
Все материалы
Из жизни
Купленную за бесценок вазу с барахолки продали за целое состояние
Тряхнули стариной
Эти пенсионеры искали острые ощущения. Они решили возить наркотики и помогать гангстерам
Влюбленная в нищего миллионерша добилась его освобождения из тюрьмы
«Это была обычная жизнь»
Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
Непристойный торт для пятилетней дочери разгневал мать
«Многим неясно, что женщины — люди»
Для них рождение ребенка стало ошибкой. Чем опасен миф о материнском счастье?
Старушку сочли мертвой и лишили жизненно важных лекарств
Все материалы
Тест обновленного Mitsubishi Outlander с семью местами
Считаем обновления бестселлера Mitsubishi
Самые крутые УАЗы на бездорожье
Видео: дрэг-рейсинг по пересеченной местности и неожиданный финал
Первый тест нового BMW X6 — видео
Знакомимся с самым «бээмвешным» из больших вседорожников BMW
Самые необычные автомобили крупнейшей тюнинг-выставки
Как в Лас-Вегасе проходит шоу SEMA
Появились подробности о моторе для «русского Прадо» от UAZ
В России сертифицировали две модели Opel
Годовщину падения Берлинской стены отметили парадом культовых Trabant
Все материалы
Дом
Найдена самая дешевая съемная квартира Москвы
Полный застой
Коммунисты застроили Европу ужасающими зданиями. Теперь все от них в восторге
Россиянка взяла в долг 30 тысяч рублей и осталась без квартиры
«У меня было несколько квартир. Я их продал — и перекрестился»
Почему покупать жилье на главном курорте России опасно для нервов и кошелька
В Новой Москве исчезнут новостройки
Уж лучше вы к нам
Жители российского города отдают свои квартиры даром. Почему их никто не берет?
В Москве недосчитались приличных квартир
Все материалы
Нацпроекты
«Решающим фактором стала, конечно, квартира»
Советская власть уничтожила сельские школы. Теперь учителей пытаются заманить обратно
Переиграли
Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится
На Чукотке починили дороги
Видно насквозь
Как в России нашли способ победить бесконтрольные траты триллионов бюджетных рублей
«Все может закончиться трагически»
Почему россияне стирают пакеты, хранят мусор и донашивают одежду друг за другом
В Барнауле начали выбирать объекты для благоустройства
Путин допустил передачу части вузов в ведение профильных министерств
Все материалы