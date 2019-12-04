Раскрыта судьба пережившей бойню воинской части в Забайкалье

Воинскую часть в Забайкалье, где проходил службу солдат Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев, расформируют до конца года. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник в Минобороны.

По данным собеседника издания, после этого на базе расформированной части будет дислоцирована другая воинская часть Восточного военного округа. Другие подробности источник не привел.

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В ноябре сообщалось, что в воинской части, где служил Шамсутдинов, не нашли «забитых и изможденных» солдат. Как отмечал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, во время посещения части он не увидел там ничего подобного. При этом до этого стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу после устроенного Шамсутдиновым расстрела «запредельно жестко» раскритиковал работу командиров с личным составом. Также отмечалось, что глава Минобороны приказал отправлять в армейские подразделения охраны на длительные задания только военнослужащих-контрактников.

25 октября рядовой Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым погиб командир роты. Сообщалось, что рядовой сразу сдался группе антитеррора, а на допросе сказал, что не жалеет о содеянном. В Минобороны заявили, что причиной произошедшего мог стать нервный срыв у Шамсутдинова по причинам, не связанным со службой. При этом источник «Ленты.ру» сообщил, что тот пошел на преступление из-за издевательств над ним старослужащих.

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