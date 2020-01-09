В издевательствах над расстрелявшим сослуживцев солдатом заподозрили рядового

Рядовой солдат стал фигурантом дела о неуставных отношениях в части в Забайкалье, где Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек. Об этом в четверг, 9 января, сообщают «Ведомости».

По данным издания, в издевательствах над открывшим стрельбу солдатом подозревается его сослуживец по подразделению Рустам Мухатов. Потерпевшими по делу проходит Шамсутдинов и еще несколько человек. Расследование дела продолжается.

Ранее адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев сообщал, что фигурант дела о неуставных отношениях заявлял об особом порядке рассмотрения дела, что предусматривает безусловное признание вины. По словам Нагиева, это военный, выживший после учиненного Шамсутдиновым расстрела.

25 октября 2019-го рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев и командира роты при смене караула и сдался группе антитеррора. В Минобороны заявили, что инцидент мог произойти из-за нервного срыва у Шамсутдинова по причинам, не связанным со службой. Источник «Ленты.ру» сообщал, что солдат пошел на преступление из-за издевательств над ним старослужащих.

В декабре прошлого года стало известно о полутюремных порядках в казарме, о которых рассказал Шамсутдинов. По его словам, у него и других солдат отбирали деньги, а один из офицеров не давал Шамсутдинову спать и выгонял его на плац делать физические упражнения каждый раз, когда солдат засыпал. Иногда заниматься приходилось в костюме химзащиты.

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