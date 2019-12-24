Расстрелявшего сослуживцев рядового Шамсутдинова покажут психиатрам

Расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова направят на психиатрическую экспертизу. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Руслан Нагиев.

По его словам, обследование будет проводиться в Москве, куда солдат этапируют до конца года.

Отец Шамсутдинова уточнил, что сына привезут в столицу 26 декабря. По его словам, Рамиль сейчас бодр, чувствует себя хорошо, пришел в себя и начал давать показания, передает издание «Подъем».

Адвокат подтвердил, что в отношении военного, выжившего после учиненного Шамсутдиновым расстрела, возбуждено уголовное дело о неуставных отношениях и ему предъявлено обвинение. Потерпевшим по этому делу признаны солдат-срочник и несколько его сослуживцев.

17 декабря стало известно о полутюремных порядках в казарме, о которых рассказал Шамсутдинов. По его словам, у него и других солдат отбирали деньги, а один из офицеров не давал Шамсутдинову спать и выгонял его на плац делать физические упражнения каждый раз, когда солдат засыпал. Иногда заниматься приходилось в костюме химзащиты.

25 октября рядовой Шамсутдинов застрелил восьмерых сослуживцев и командира роты при смене караула. После этого он сразу сдался группе антитеррора, а на допросе сказал, что не жалеет о содеянном. В Минобороны заявили, что инцидент мог произойти из-за нервного срыва у Шамсутдинова по причинам, не связанным со службой. Источник «Ленты.ру» сообщал, что солдат пошел на преступление из-за издевательств над ним старослужащих.

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