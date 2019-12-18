Мать пострадавшего в бойне в Забайкалье солдата рассказала о состоянии сына

Солдат Евгений Графов, пострадавший в бойне, которую устроил солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части в Забайкалье, еще не приходил в сознание, но уже начал улыбаться и реагировать на голос. Об этом рассказала его мать Ирина региональному изданию 72.ru.

«Врачи не дают никаких прогнозов, но делают все возможное, чтобы Женя выкарабкался. В сознание он не приходил, но стал, как нам кажется, узнавать нас. Он реагирует на мой голос и улыбается. Пальцами вроде бы не шевелит», — заявила мать пострадавшего солдата.

Издание отмечает, что у 19-летнего солдата недавно родился ребенок. По словам матери Графова, семья пока не нуждается в финансовой поддержке.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил о смерти Графова, однако эта информация не подтвердилась. По словам сестры солдата Елены, после бойни в воинской части Графов попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

Массовое убийство в забайкальской войсковой части произошло 25 октября. Рядовой Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам при смене караула. На месте погибли восемь человек. Рядовой сразу сдался группе антитеррора, а на допросе заявил, что не жалеет о содеянном.

В Минобороны заявили, что причиной произошедшего мог стать нервный срыв у Шамсутдинова, не связанный со службой. При этом источник «Ленты.ру» рассказал, что тот пошел на преступление из-за издевательств над ним со стороны старослужащих.

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