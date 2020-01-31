В американском штате Мэриленд в купленном на аукционе доме нашли труп предыдущего жильца. Об этом сообщается на сайте телестанции WRC-TV.

Дом был приобретен на торгах по реализации имущества банкротов. Дата проведения аукциона не уточняется. В субботу, 25 января, новый владелец осматривал дом и нашел внутри тело 39-летней женщины. По словам соседа, она болела и нуждалась в постоянном уходе. За ней присматривала ее бабушка. Однако примерно год назад пожилая родственница погибшей умерла.

Сосед подчеркнул, что после смерти бабушки за женщиной продолжали ухаживать сиделка и родственники. «Местные жители тоже навещали ее и следили, чтобы она ни в чем не нуждалась. Мы проверяли, есть ли у нее еда, нужно ли ее отвезти в магазин», — объяснил он. Однако несколько месяцев назад сиделка и родные перестали приезжать.

Вскоре из-за долгов в ее доме отключили коммунальные услуги. «Тогда мы решили, что семья перевезла женщину к себе, — отметил сосед. — Если бы мы знали, что она все это время находилась там, мы бы как минимум постучались к ней и выяснили, все ли с ней в порядке».

Полиция прибыла на место и начала расследование. Тело направили на аутопсию.

В прошлом году полиция шведского острова Седермальм нашла в квартире жилого дома умершего три года назад мужчину. Местные жители пожаловались полицейским, что уже несколько лет ничего не слышали об одном пожилом соседе. По предварительной версии, швед скончался от естественных причин.

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