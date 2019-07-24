Тело пропавшего 10 лет назад продавца нашли за холодильником

В магазине в городе Каунсил-Блафс, штат Айова, США, обнаружено тело продавца, который пропал 10 лет назад. Об этом пишет BBC News.

Тело было найдено в январе текущего года за холодильником уже закрытого магазина, но из-за сильного разложения личность погибшего установили только сейчас. Им оказался мужчина, работавший в этом же магазине. Он был объявлен без вести пропавшим в 2009 году.

Специалисты утверждают, что мужчина упал в 45-сантиметровый проем. Его крики о помощи никто не услышал из-за шума холодильника. Инцидент был классифицирован как несчастный случай.

Представитель полиции рассказал, что они постоянно сталкиваются со случаями пропажи людей, но такое он видит впервые. Другой офицер, который принимал заявление о пропаже мужчины в 2009 году, отметил, что полицейские часто находят людей в стенах в этом районе.

По словам матери погибшего, мужчина пропал на следующий день после Дня благодарения из-за галлюцинаций. Он чувствовал, что его сердце бьется слишком быстро, и думал, что сахар поможет его успокоить. Он также слышал голоса, которые говорили ему: «Съешь сахар». Женщина тогда предполагала, что ее сын мог быть в магазине, потому что проводил там много времени.

21 июля тело пропавшего фермера было найдено в брюхе убитого крокодила. Местные жители сначала увидели части тела на берегу, а потом и лежащего рядом крокодила. Они убили рептилию, вспороли ей брюхо и обнаружили внутри человеческие руки и ноги.

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