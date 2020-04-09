Осужденный за избиение жены россиянин зарезал ее после выхода из колонии

В Бурятии 60-летний местный житель, который был осужден за избиение жены, зарезал ее после выхода из колонии. Об этом в четверг, 9 апреля, пишет газета «Номер один».

По данным издания, супруги нигде не работали и воспитывали двоих детей, мужчина часто избивал жену. В 2017 году он вышел из колонии, где сидел за то, что тяжело ранил жену ножом, тогда ее удалось спасти. Известно, что после отбывания наказания мужчина вернулся в семью, где после очередной ссоры зарезал свою супругу. Женщина скончалась на месте.

После убийства мужчина сдался полиции. В настоящий момент он находится под арестом, уголовное дело направлено в суд.

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