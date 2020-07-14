Россиянин убил беременную возлюбленную после ссоры и поджег тело

В Омске местный житель убил беременную возлюбленную после ссоры и поджег ее тело. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета (СК) по Омской области, передает РИА Новости.

По данным ведомства, в ночь на 13 июля двое соседей пошли в магазин, а когда возвращались домой, заметили пожар в квартире дома на улице Северная. Они начали тушить возгорание и вызвали полицию. Во время тушения было обнаружено тело 33-летней хозяйки квартиры с признаками насильственной смерти.

Утром 13 июля мужчину задержали. По версии следствия, 35-летний россиянин во время ссоры с женщиной несколько раз ударил ее металлической трубой по голове, а когда понял, что она умерла, облил ее одежду и диван легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Затем он попытался скрыть следы преступления. В СК добавили, что в последнее время мужчина проживал в Москве.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК («Убийство»), мужчину заключили под стражу на два месяца.

6 июля сообщалось, что житель Алтайского края получил пожизненный срок за убийство жены и двух детей, которые стали очевидцами преступления. В августе 2019 года мужчина повез жену и детей на мотоцикле в Славгород, по дороге он поссорился с супругой. Во время ссоры он сначала задушил автомобильным тросом жену, а потом детей, после чего закопал тела в лесополосе.

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