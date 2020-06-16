Россиянка довела дочь до истерики требованием целовать отчима и попала на видео

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На жительницу Благовещенска, которая заставляла восьмилетнюю дочь целовать отчима в щеку и довела ее до истерики, составили протокол о неисполнении родительских обязанностей. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Амурской области 15 июня.

Плач девочки из-за требования попал на видео, 13 июня ролик опубликовала соседка семьи в Instagram. На записи слышны слова матери о том, что она «не видела поцелуй», и ее требования обнять мужчину и поцеловать его. На это ребенок отвечает, что уже делала это и мать ее «заставляет». Соседка также написала, что девочка часто просилась к ней, потому что не хочет находиться дома с матерью и отчимом.

Как установила полиция, в ночь на 13 июня девочка находилась дома у 33-летней матери, которая выпивала вместе с сожителем. В какой-то момент мужчина и женщина поссорились и мать пыталась убедить дочь, что надо лучше относиться к сожителю. Она начала кричать на ребенка, это попало на видео.

В отношении женщины составили протокол по статье 5.35 КоАП («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Полицейские выяснили, что девочка была у матери без ведома отца, в настоящее время она находится с ним. Кроме того, по решению суда с отцом проживает сын женщины 2006 года рождения. В суде в производстве находится дело по факту лишения матери родительских прав.

Ранее жительница Красноярского края, избившая внучку в лифте, объяснила, что ребенок начал капризничать и вызвал у нее раздражение. На кадрах из лифта видно, что женщина несколько раз бьет девочку по голове, из-за чего та падает. На злоумышленницу завели уголовное дело по статье 116 УК («Побои»), решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Женщина не стала отрицать вину и раскаялась в содеянном.

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