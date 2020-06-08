Российские подростки назвали качели «своей территорией» и избили палками ребенка

В Санкт-Петербурге подростки жестоко избили десятилетнего ребенка, который хотел покататься на качелях. Мальчик госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД. Следственный комитет проводит проверку.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 7 июня, в поселке Парголово Выборгского района. Местная жительница, предположительно мать, написала в группе «Парголово» во «ВКонтакте» подробности произошедшего. По ее словам, школьник пришел на детскую площадку, и находящиеся там пять мальчиков 13-15 лет объявили ему, что это «их территория». Ребенок проигнорировал угрозу и пошел кататься на качелях. Тогда подростки взяли палки и избили его, закрывая рот, чтобы тот не кричал, после чего убежали.

Мальчик получил множество тяжелых ударов по голове, перелом руки, рваную рану в области подмышечной зоны. Прохожие не помогли ему, в шоковом состоянии он самостоятельно дошел до дома. Родители вызвали скорую и полицию, в больнице пострадавшего срочно прооперировали. Автор поста назвала его состояние стабильно тяжелым.

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