Российский подросток избил вылившего на шумную компанию воду пожилого мужчину

Подросток из Стерлитамака избил пожилого мужчину, который вылил ведро воды на шумную компанию возле своего дома. Об этом сообщили в МВД по Башкирии, передает издание SterlitamakCity.

Сотрудники МВД узнали об избиении из роликов, опубликованных в соцсетях. По предварительным данным, 15-летний подросток избил мужчину еще в апреле. Драка произошла на лестничной площадке возле квартиры пострадавшего.

На опубликованной анонимным пользователем видеозаписи видно, как подросток и мужчина пытаются отобрать друг у друга белую палку, после чего молодой человек начал бить пожилого кулаками. Состояние пострадавшего не уточняется. Как пишет «Комсомольская правда», опубликовавший видео аноним, заявил, что изначально подросток хотел просто пошутить над пожилым человеком.

В отношении родителей подростка составили административный протокол.

В ноябре 2019 года 19-летний житель Бурятии избил 65-летнего знакомого за отказ дать ему денег в долг во время совместного распития алкоголя. Молодой человек также забрал у него две тысячи рублей, угрожая ножом. Нападавшего ранее привлекали к уголовной ответственности за угрозу убийство, а также приговаривали к общественным работам за кражу. Против него возбудили новое уголовное дело по части 2 статьи 162 УК («Разбой»).

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