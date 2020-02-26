Врач скорой рассказал о спасении закопанного хулиганом в снег ребенка

Сотрудник скорой помощи, который вытащил из снега закопанного и избитого хулиганом мальчика из Кандалакши (Мурманская область), рассказал подробности его спасения, сообщает «Комсомольская правда».

Медики приехали на место через три-четыре минуты после поступления вызова. Там, у небольшого перелеска между школой и детским садом, их ждала женщина с двумя детьми. Она показала, где примерно лежит четвероклассник. О его состоянии никто не знал, было подозрение, что он может быть уже мертв. Пройдя немного вперед, врач с 40-летним стажем Олег Егупов и его жена-фельдшер заметили немного торчащие из сугроба руки и ноги 11-летнего школьника. Убедившись, что он живой, Егупов надел перчатки и начал копать снег, а его супруга делала фотографии на телефон для следователей.

Вытащив ребенка, доктор взял его на руки и понес к машине. На тот момент температура тела пострадавшего была 26 градусов. «На середине пути меня встретил наш водитель и помог донести ребенка до машины, когда я уже практически выбился из сил. Он на ходу снял куртку и закутал в нее парнишку», — вспоминал Егубов.

В салоне автомобиля мальчика обмотали специальным термоодеялом и повезли в больницу, где его уже ждали заведующий травматологогией и реаниматолог. После компьютерной томографии маленького пациента увезли в реанимацию.

За спасение школьника врачам скорой вручил награды губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

21 февраля 15-летний подросток из Кандалакши избил и пытался задушить 11-летнего обидчика своего младшего брата. Когда мальчик потерял сознание, хулиган подумал, что тот умер, и закопал его в лесу. Взрослые нашли пострадавшего и вызвали скорую. Позднее нападавший был задержан и отправлен под стражу. Его обвиняют в покушении на убийство. Местные СМИ писали, что ранее школьник убил восьми или девятилетнего ребенка, столкнув его в воду с дамбы. Тогда он избежал наказания, потому что не достиг 14-летнего возраста.

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