Стало известно о преступном прошлом российского школьника-убийцы

Российский школьник из Кандалакши (Мурманская область), обвиненный в покушении на убийство ребенка, совершал преступления и в прошлом, а СМИ называли его убийцей еще одного несовершеннолетнего. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает «Интерфакс».

По данным регионального управления МВД, 15-летний подросток и его родители состоят на учете в полиции на протяжении последних четырех лет. В частности, в 2018 году юноша провел 30 суток в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей в Мончегорске, однако к уголовной ответственности его не привлекали в силу возраста.

Межмуниципальный отдел МВД России «Кандалакшский» ранее ходатайствовал о том, чтобы школьника изолировали от общества в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа. Однако из-за имевшегося у подростка заболевания суд не удовлетворил ходатайство полиции.

В настоящее время в Кандалакшском отделе полиции проводится служебная проверка, цель которой — установить «полноту и качество проводимой профилактической работы». В свою очередь в Следственном комитете России (СКР) отметили, что обвиняемый подросток до этого уже попадал в поле зрения правоохранительных органов — его подозревали в совершении жестоких преступлений. В частности, как писали местные СМИ, он мог убить 8-летнего (по другим данным, 9-летнего) ребенка, столкнув его с дамбы.

15-летнего школьника из Кандалакши обвиняют в покушении на убийство. В пятницу, 21 февраля, он избил и пытался задушить мальчика. После того, как тот потерял сознание, подросток подумал, что ребенок умер, и закопал его в лесу. Пострадавшего обнаружили взрослые и вызвали скорую помощь. В настоящее время жизни мальчика ничто не угрожает, обвиняемый заключен под стражу.

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