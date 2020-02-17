Российский подросток устал ждать полицию и спас мать от смерти от рук отчима

В городе Микунь (Коми) подросток устал ждать полицию и сам спас мать от смерти от рук отчима. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, молодой человек много раз звонил в полицию и сообщал, что отчим пытается убить мать, однако никакой реакции от сотрудника правоохранительных органов не было. Подросток несколько часов дожидался помощи от полиции около своего дома, но ее не последовало. Когда он услышал крики матери, он бросился ее спасать. Подросток выхватил нож и несколько раз ударил им мужчину, в том числе в шею.

Мать позвонила в полицию и сообщила, что сын, защищая ее, избил сожителя. Только тогда сотрудники МВД приехали на вызов.

Отмечается, что полицейский, который не приехал на вызов подростка, был уволен из правоохранительных органов — суд признал его виновным в халатности. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Однако из-за того, что истек срок давности по делу, он был освобожден от наказания.

Уголовное преследование в отношении ребенка прекращено.

3 февраля сообщалось, что в Санкт-Петербурге пьяный местный житель изнасиловал жену на глазах двух дочерей пяти и десяти лет. Против него возбудили два уголовных дела, в том числе по статье 135 УК («Развратные действия»), так как за изнасилованием наблюдали несовершеннолетние.

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