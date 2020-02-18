Мать ударившего учительницу по лицу школьника раскрыла подробности нападения

Мать школьника из Псковской области, который ударил учительницу математики по лицу, раскрыла подробности нападения. Она заявила, что пришла в школу сразу после инцидента. Ее слова приводит телеканал «360».

Татьяна Скуратова заверила, что поговорила с учительницей о конфликте через пятнадцать минут после того, как он произошел. Она уточнила, что ее сын извинился перед женщиной, а та его простила. «Сын ее, полицейский, тоже простил. Сказал, что ничего не будет никуда дальше продвигаться», — заявила Скуратова.

Кроме того, она уточнила, что напавший на учительницу подросток не проходит лечение в психиатрической клинике. «Он туда направлялся от военкомата до сложившейся ситуации. У нас направление с числом, которое дано нам до этой всей ситуации, до драки», — сказала она.

Скуратовой предложили перевести сына на домашнее обучение, предварительно проконсультировавшись с психологом в военкомате по направлению. Женщина обещала подумать о переводе ребенка, если врач порекомендует.

«Я ребенка своего не оправдываю, нет. <…> Если он такой вышел, то это не повод поливать меня грязью в интернете», — посетовала Скуратова, подчеркнув, что такое с подростком произошло впервые. Она добавила, что учительница уволилась после инцидента, но, по мнению матери, поступок сына тут ни при чем. Бывшей сотруднице школы якобы приходится тяжело из-за необходимости воспитывать троих детей.

Видео, на котором подросток бьет учительницу по лицу, а та падает на пол, появилось в сети ранее, 18 февраля. Знакомый школьника рассказал, что родители агрессивного подростка выпивают. «Воспитанием они явно особо не занимались», — отметил он. Вместе с тем подросток подчеркнул, что не считает ударившего учительницу школьника плохим человеком.

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