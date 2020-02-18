Российский школьник с размаху ударил учительницу по лицу и попал на видео

Плохие новости 18+ / Telegram

В Псковской области местный школьник замахнулся на учительницу математики и ударил ее по лицу после того, как та выдернула из-под него стул. От удара женщина упала на пол. Видео инцидента размещено в закрытом Telegram-канале «Плохие новости 18+».

На опубликованных кадрах видно, как подросток раскачивается на стуле, зажигает огонь и направляет зажигалку в сторону учительницы. Та пытается успокоить класс и пытается выгнать школьника из кабинета, выходит из себя и резким движением сталкивает подростка со стула. Он падает, но быстро встает, подходит к учительнице и начинает наносить ей удары по лицу. После второго удара женщина, не удержав равновесие, падает.

Знакомый школьника рассказал радиостанции «Говорит Москва», что родители подростка выпивают. «Воспитанием они явно особо не занимались», — отметил собеседник радиостанции. Он подчеркнул, что не считает подростка плохим человеком.

По информации канала, школьника отправили в местную психиатрическую клинику.

Ранее сообщалось об избиении учительницы восьмиклассником в одной из московских школ. Подросток сидел в наушниках на уроке физики и слушал музыку на телефоне. Учительница попыталась это прекратить и попросила ученика убрать гаджет. Когда просьба не подействовала, женщина дернула провод и порвала его. После этого восьмиклассник ударил учительницу по лицу и по руке и начал крушить кабинет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru