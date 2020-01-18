Директор школы уволился после избиения восьмиклассником учительницы

Директор московской школы, в которой восьмиклассник избил учительницу за сломанный наушник, уволился. Об этом сообщила пресс-служба департамента образования Москвы, передает РИА Новости.

«Директор школы, не снимая с себя ответственности за случившееся, принял решение об увольнении», — приводит слова представителя пресс-службы агентство. В департаменте также отметили, что учительница отреагировала на поведение школьника непрофессионально.

В пресс-службе добавили, что в настоящий момент в школе проводится проверка. Сообщается, что ситуация находится под контролем департамента образования и сотрудников соцзащиты.

Инцидент произошел 15 января. Подросток сидел в наушниках на уроке физики и слушал музыку на телефоне. Учительница попыталась это прекратить и попросила ученика убрать гаджет. Когда просьба не подействовала, женщина дернула провод и порвала его. После этого восьмиклассник ударил учительницу по лицу и по руке и начал крушить кабинет.

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