Закопавшего в снегу ребенка российского подростка арестовали

Российского подростка из Кандалакши (Мурманская область), который пытался убить 11-летнего мальчика, взяли под стражу сроком на два месяца. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление Следственного комитета (СК) по региону.

15-летнего молодого человека обвиняют в покушении на убийство. В пятницу, 21 февраля, он избил и пытался задушить мальчика. После того, как тот потерял сознание, подросток подумал, что ребенок умер, и закопал его в лесу. Пострадавшего обнаружили взрослые и вызвали ему скорую помощь. В настоящее время жизни мальчика ничего не угрожает.

В СК отметили, что заключенный под стражу подросток до этого уже попадал в поле зрения правоохранительных органов — его подозревали в совершении жестоких преступлений. Информацию подтвердили и в аппарате детского омбудсмена по региону.

Ранее в Челябинске убили 17-летнего молодого человека — он пытался вступиться за девушку в уличной драке. Его знакомого, который тоже хотел защитить девушку от нападения, ранили ножом.

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