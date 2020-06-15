Россиянка избила в лифте маленькую девочку и попала на видео

В Красноярске женщина избила в лифте жилого дома маленькую девочку. Произошедшее попало на видео, ролик опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, избиение произошло 14 июня около 23 часов. Председательница совета жильцов дома увидела момент при просмотре записей с камер наблюдения и обратилась в полицию.

Baza пишет, что видеозапись также начала распространяться в соцсетях, но каким образом она попала в публичный доступ — неизвестно. Женщину в ролике узнала работница одного из кафе, она также обратилась в полицию и сказала, что знает ее и поможет с ней связаться. Когда полицейские дозвонились до женщины, она якобы повела себя так, будто «словно уже ждала звонка». Она сообщила, что будет общаться с сотрудниками ведомства только по повестке.

При этом, как пишет издание «Подъем», в МВД по Красноярскому краю сообщили, что личность женщины устанавливается.

8 июня сообщалось, что в Санкт-Петербурге подростки жестоко избили десятилетнего мальчика, который хотел покататься на качелях. Они объявили, что это «их территория», а после отказа мальчика уходить избили его палками, закрывая ему рот, чтобы тот не кричал, и убежали. Ребенок получил множество ударов по голове, перелом руки и рваную рану в области подмышечной зоны. Прохожие не помогли ему и он дошел до дома самостоятельно, родители вызвали скорую и полицию. Мальчика госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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