В России в затопленной квартире нашли избитого до полусмерти ребенка-маугли

В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова соседи, которые пришли жаловаться на потоп, нашли шестилетнего избитого до полусмерти мальчика. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ, опубликовавший видео с места событий.

На снятой соседями видеозаписи видно, что потоп начался в ванной комнате. На кадрах показана раковина, в которой лежит работающий душ. Предположительно, слив раковины либо закрыт, либо засорен. За кадром слышны голоса женщин, которые обнаружили в захламленной комнате избитого ребенка. Одна из них попросила вызвать полицию.

По данным телеканала, мальчик находился дома один. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. На его теле также видны следы ушибов и синяки. Как сообщили в Следственном комитете по Краснодарскому краю, жильцы дома на улице Видова пожаловались в полицию на затопление 15 апреля, вода поступала из одной из квартир. Полицейские обнаружили в квартире малолетнего ребенка, никого из взрослых на месте не было.

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По предварительным данным СК, женщина периодически избивала сына и надолго оставляла одного в запертой квартире. Следственный комитет изъял материалы дела у полиции и возбудил уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 УК («Истязание несовершеннолетнего»). Как пишет РЕН ТВ, ребенка забрали у матери и госпитализировали.

Ранее стало известно, что в Москве 34-летний уроженец Киргизии жестоко избил своего шестилетнего сына за отказ отжиматься. Он посчитал, что ребенку нужно похудеть. После отказа мужчина начал избивать сына руками, ногами и металлической трубкой. Мать мальчика записала все на видео и отправила запись своему отцу в Киргизию. Снятые кадры распространились в социальных сетях, на ситуацию отреагировало Министерство внутренних дел республики.

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