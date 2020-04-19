В Москве мужчина жестоко избил сына ногами за отказ отжиматься

В Москве 34-летний уроженец Киргизии Эмилбек жестоко избил своего шестилетнего сына, когда тот отказался отжиматься. Мужчина посчитал, что ребенку надо похудеть, сообщает «Московский комсомолец» в воскресенье, 19 апреля.

По данным издания, Эмилбек вместе с 33-летней женой Жазгул и сыновьями четырех и шести лет переехал в Москву несколько лет назад. Его старший сын в этом году пошел в профильную «физкультурную» школу.

Инцидент с избиением произошел в квартире супругов. Эмилбек решил заставить сына отжиматься, но ребенок не захотел и отказал отцу. В ответ на это мужчина начал бить сына сначала руками и ногами, а затем и металлической трубкой. Все происходящее снимала на видео мать мальчика, которая позже отправила запись своему отцу в Киргизию, чтобы тот помог ей. В результате избиения ребенок получил множественные кровоподтеки на теле.

Снятые кадры распространились в социальных сетях, на ситуацию отреагировало Министерство внутренних дел республики. Глава ведомства взял дело на личный контроль, после чего героя видео вычислили. В настоящее время семья находится на учете и тщательно проверяется соцслужбами.

Как отметил источник в полиции, родителей привлекли по статье 5.35 КоАП («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

В феврале сообщалось о жителе Москвы, который стал фигурантом уголовного дела после издевательств и избиения на камеру пятилетнего пасынка, который не хотел ложиться спать. Россиянина задержали, его и родственников отправили на допрос.

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