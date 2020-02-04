Россиянин избил пятилетнего ребенка на камеру за отказ ложиться спать

Житель Москвы стал фигурантом уголовного дела после издевательств и избиения на камеру пятилетнего пасынка, который не хотел ложиться спать. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Дело возбуждено части 1 статьи 115 УК («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). По данным Telegram-канала Mash, россиянин задержан, его и родственников отправили на допрос.

Уполномоченная при главе Кабардино-Балкарии по правам ребенка Светлана Тлинова уточнила, что мужчина прописан в селении Малка Зольского района, но уже более 10 лет живет в Москве с семьей и работает в одном из столичных супермаркетов. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская отметила, что сейчас пострадавший мальчик находится с бабушкой.

Ранее в сети появилось видео, снятое тетей ребенка. Речь мужчины с кабардинского на русский перевел Telegram-канал LIFE SHOT. На кадрах он заставляет приемного сына приседать, дает ему пощечины и угрожает, а потом говорит женщине, что ребенок «вообще не спит». По неподтвержденной информации, из-за действий отчима у мальчика выбит зуб.

По информации Mash, детей избивает 38-летний работник «Ашана» Мурат Шхануков. Снявшая ролик родственница утверждала, что он бьет не только пасынка, но и двух дочерей, заставляет их просить разрешения на любые действия, например, попить воды или сходить в туалет. Раньше родственники жаловались на него в полицию, но его быстро отпускали. После публикации видео с издевательствами мужчина извинился на камеру, сказав, что он «сорвался, занервничал».

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