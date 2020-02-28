У российского политика забрали детей за побои и отдали их жестоким соцработникам

У руководителя сургутского отделения партии «Коммунисты России» Вадима Абдуррахманова забрали детей и поместили их в социальный центр, где их якобы избивают соцработники. Видео жестокого обращения с одним из детей политик опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

На опубликованных российским политиком кадрах женщина резкими движениями одевает плачущего мальчика. Наносит ли она ему удары, разобрать невозможно. Абдуррахманов утверждает, что его сын был избит. «По моему требованию моих детей с травмами в сопровождении фельдшера скорой помощи и сотрудника полиции несколько раз доставляли в травматологическую больницу, где были зафиксированы побои», — написал политик.

По данным издания Ura.ru, политика ограничили в родительских правах больше года назад, заподозрив в избиении несовершеннолетних и жестоком обращении с ними. По словам источника издания, знакомого с ситуацией, дочь Абдуррахманова рассказала, что отец регулярно бил ее палкой, после чего детей забрали и поместили сначала в больницу, затем в социальный центр.

Вместе с тем Абдуррахманов утверждает, что детей у него забрали из-за конфликта с местными властями. В беседе с телеканалом «360» он рассказал, что администрация Сургута якобы пытается таким образом лишить его статуса многодетного отца, чтобы он не мог требовать у города землю для застройки дома.

Однако факты жестокого обращения с детьми подтверждает и бывшая жена Абдуррахманова. «В период совместного проживания с бывшим мужем Вадимом Абдуррахмановым я и мои дети неоднократно подвергались избиениям. Вадим постоянно оскорблял меня, не выпускал из дома и издевался надо мной и над детьми», — рассказала Махсати Абдуррахманова корреспондентке интернет-портала «Новости Югры».

Полиция Сургута проведет проверку по факту видео, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.

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