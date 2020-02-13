Найденные в заброшенном доме четверо российских детей оказались никому не нужны

Дети, которые жили с отцом в заброшенном доме в Чите, оказались не нужны своим родственникам — те отказались забирать их, сославшись на нехватку денег. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова, передает РИА Новости.

Кузнецова добавила, что сейчас дети находятся в социально-реабилитационном центре, с ним работают психолог и социальный педагог. Варианты их устройства рассматриваются.

В конце января 2020 года стало известно, что в заброшенном доме в Чите проживает отец с четырьмя детьми. По его словам, семья оказалась в тяжелой жизненной ситуации, когда мужчина попал в больницу после избиения и лишился работы, а жену с детьми родственники выгнали из дома. Сначала органы опеки помогали им, но потом пригрозили забрать детей, если он не найдет официальную работу. Хозяева съемной квартиры, где жила семья, выгнали их и обратились в полицию. Чтобы скрыться от правоохранительных органов, мужчина поселился с детьми в заброшенном доме и начал собирать металл. Как рассказали дети, их мать «ушла за сигаретами и не вернулась».

Здание не отапливалось, приходилось обогреваться от костра. Кроме того, в доме не было еды и средств личной гигиены. Вместе с мужчиной жили четверо детей — трехлетняя девочка и мальчики 11, десяти и шести лет. Якобы старшие продолжили ходить в школу и хорошо учиться. По документам мужчина оказался не их родителем — в графе «отец» в свидетельствах о рождении мальчиков и девочек стоит прочерк.

Мужчина ранее неоднократно был судим и находится в федеральном розыске. Он будет содержаться в СИЗО. Возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей существенное нарушение прав и законных интересов граждан (часть 1 статьи 293 УК). Детям будет оказана психологическая, медицинская и материальная помощь.

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