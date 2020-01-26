Нашлась мать детей-«маугли» из заброшенного дома под Читой

Мать четверых детей-«маугли», найденных в заброшенном доме под Читой, находится в отделе полиции. Об этом сообщил в Instagram общественник Евгений Федоров.

По его словам, женщина по имени Елена нашлась и доставлена в Ингодинский отдел полиции. «Мы в шоке, никаких подробностей пока не знаем», — сказал Федоров.

Дети рассказывали, что мать ушла за сигаретами и не вернулась, сообщает РЕН ТВ.

24 января стало известно об отце, проживавшем с четырьмя детьми в заброшенном доме. Мужчина по имени Александр рассказал, что семья оказалась в тяжелой жизненной ситуации, когда он лишился работы и попал в больницу после избиения, а жену с детьми родственники выгнали из дома. По его словам, сначала органы опеки помогали им, но потом пригрозили забрать детей, если мужчина не трудоустроится официально. Супругам пришлось съехать со съемного жилья после ссоры с хозяевами, которые написали заявление в полицию. В итоге Александр поселился в заброшенном доме под Читой и стал собирать металл. Здание не отапливалось, приходилось обогреваться от костра, еды и средств личной гигиены в доме не было. Вместе с мужчиной жили четверо детей — трехлетняя девочка и мальчики одиннадцати, десяти и шести лет. Якобы старшие продолжили ходить в школу и хорошо учиться.

Мужчина ранее неоднократно был судим и находится в федеральном розыске. Он будет находиться в СИЗО. Несовершеннолетних отправили в социально-реабилитационный центр.

Возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей существенное нарушение прав и законных интересов граждан (часть 1 статьи 293 УК). Детям будет оказана психологическая, медицинская и материальная помощь.

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