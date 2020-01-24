Живший с четырьмя детьми в заброшенном доме россиянин оказался не их отцом

Россиянин, который проживал с четырьмя детьми в заброшенном доме под Читой, по документам оказался не их родителем. В свидетельствах о рождении мальчиков и девочки в графе «отец» стоит прочерк, сообщила пресс-служба уполномоченной по правам ребенка в России Анны Кузнецовой.

«В момент их [детей] обнаружения мама отсутствовала. Предполагаемый биологический отец не может являться их законным представителем», — говорится в сообщении.

Материалы по теме «Из опеки делают СС» Что, кроме кошек и пустого холодильника, может разлучить детей с родителями

Мужчина ранее неоднократно был судим и находится в федеральном розыске. Ранее сообщалось, что он задержан, поскольку не явился в суд и обвиняется по статье 112 УК («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). До судебного заседания он будет находиться в СИЗО. Несовершеннолетних отправили в социально-реабилитационный центр.

В аппарате детского омбудсмена выяснили, что всего в семье шесть детей. Старший 13-летний сын живет с бабушкой. Родившаяся в 2015 году девочка находится под опекой в другой семье. Рассматривается возможность организовать встречу четырех ребят с пожилой родственницей, которую они не видели более двух лет. Также Кузнецова собирается выяснить, почему они долгое время находились в опасных для жизни условиях с человеком, находящимся в розыске, реагировали ли школа и органы профилактики на их отсутствие на занятиях.

Ранее глава семейства по имени Александр рассказал, что семья попала в тяжелую жизненную ситуацию, когда он лишился работы и попал в больницу после избиения, а жену с детьми родственники выгнали из дома. По его словам, сначала органы опеки помогали им, но потом пригрозили забрать детей, если мужчина не трудоустроится официально. Супругам пришлось съехать со съемного жилья после ссоры с хозяевами, которые написали заявление в полицию. В итоге Александр поселился в заброшенном доме под Читой и стал собирать металл. Здание не отапливалось, приходилось обогреваться от костра, еды и средств личной гигиены в доме не было. Вместе с мужчиной жили четверо детей — трехлетняя девочка и мальчики одиннадцати, десяти и шести лет. Якобы старшие продолжили ходить в школу и хорошо учиться. Местонахождение матери неизвестно.

Возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей существенное нарушение прав и законных интересов граждан (часть 1 статьи 293 УК). Детям будет оказана психологическая, медицинская и материальная помощь.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!