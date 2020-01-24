Россиянин с четырьмя детьми объяснил проживание в заброшенном доме

Россиянин Александр, которого волонтеры обнаружили с четырьмя детьми в заброшенном здании под Читой, рассказал, как оказался в такой ситуации. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Мужчина объяснил, что они с женой жили в деревне с детьми и купили дом на средства материнского капитала, но он оказался гнилым, и семья не смогла в нем жить. Из-за этого органы опеки поставили им ультиматум, пригрозив забрать детей, если семья не съедет. Тогда они уехали в Читу к родственникам.

Там россиянин устроился на кирпичный завод, но его обманули, после чего родственники избили мужчину. Он попал в больницу, а его жену с детьми выгнали из дома. Органы опеки сначала помогали семьей, однако вскоре вновь пригрозили изъять детей, если Александр не устроится на работу официально.

Затем мужчина поругался с теми, у кого снимал жилье, после чего им заинтересовалась полиция, и он начал скрываться. Так он оказался в заброшенном доме под Читой, собирал там металл. Дети жили в шалаше, но ходили в школу и учились хорошо. Где находится их мать, неизвестно.

Ранее Следственный комитет по Забайкальскому краю сообщил, что помещение, в котором обнаружили детей, находится в аварийном состоянии — там нет отопления и элементарных бытовых условий. Местный общественный деятель рассказал, что в семье три мальчика — одиннадцати, десяти и шести лет, а также трехлетняя девочка. В ведомстве указали, что дети были вынуждены обогреваться открытым огнем, еды и средств личной гигиены в заброшенном доме не обнаружили. СК инициировал проверку.

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