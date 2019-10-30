В России опять нашли живущих в антисанитарии детей и оставили их с матерью

В Ростове-на-Дону соцработники проверили квартиру местной жительницы по сообщению ее сестры и обнаружили проживающего в условиях антисанитарии младенца. Снятые в квартире кадры публикует телеканал РЕН ТВ.

По его данным, местные врачи, учителя, сотрудники органов опеки и уполномоченный по правам ребенка решили посетить Ирину Цыганкову после видео, которое сняла ее сестра Инга. На опубликованных кадрах грудной ребенок ползает по грязному полу, матери в комнате нет, а рядом с младенцем спит пьяный мужчина.

Судя по кадрам, снятым телеканалом, в квартире практически нет мебели, стены ободраны, сантехника старая и грязная. Также отмечается, что окно открыто настежь, хотя температура на улице не превышает десяти градусов.

По словам Цыганковой, ее сестра хочет отнять у нее квартиру, поэтому вредит ей, снимая постановочные видео. Она заявила, что в квартире идет ремонт, и подчеркнула, что тараканов уже вывела и вскоре планирует купить диван для старшего ребенка и поклеить обои.

Вместе с тем соседи Цыганковой подтвердили, что ситуация требует вмешательства социальных служб. «Она оскорбляет всех, считает, что все виноваты. Мы ей сколько вещей детских отдавали. Она получает детские и пропивает», — рассказала соседка Ирина Биочина. Но Цыганкова заявляет, что уже давно не пьет.

По словам старшего референта управления МВД по Ростовской области Екатерины Зайцевой, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних совместно с представителями органов опеки и попечительства проводят проверку, однако детей у Цыганковой пока не забрали.

В марте в Москве среди гор мусора нашли пятилетнюю девочку-маугли. Ее удалось обнаружить после заявления соседей, обеспокоенных продолжительным детским плачем. Выяснилось, что девочка жила в антисанитарных условиях, не умела разговаривать и показывала низкий уровень социальных навыков. На шее ребенка обнаружили вросшую резинку для волос.

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