Проживавшего в заброшенном доме с четырьмя детьми россиянина задержали

В Чите задержали отца четверых детей, которого волонтеры обнаружили в заброшенном здании, где нет отопления и нормальных условий проживания. Об этом в пятницу, 24 января, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Забайкальскому краю.

По данным издания, мужчину поместят в СИЗО из-за того, что он находится в розыске, поскольку не явился в суд. Его обвиняют по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Отмечается, что у него уже были судимости, но никаких обвинений по условиям содержания детей не было.

Ранее Следственный комитет по Забайкальскому краю сообщил , что помещение, в котором обнаружили детей, находится в аварийном состоянии — там нет отопления и элементарных бытовых условий. Местный общественный деятель рассказал, что в семье три мальчика — одиннадцати, десяти и шести лет, а также трехлетняя девочка. В ведомстве указали, что дети были вынуждены обогреваться открытым огнем, еды и средств личной гигиены в заброшенном доме не обнаружили. Следственный комитет инициировал проверку.

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